LONDON (Dow Jones)--Die britische SSE plc trennt sich von einem Teil ihres Firmen-Telekommunikationsgeschäfts in Großbritannien. Wie die Gesellschaft mitteilte, veräußert sie einen Anteil von 50 Prozent an dem Geschäft für bis zu 380 Millionen Pfund an die Prudential-Tochter Infracapital.

SSE erhält zunächst 215 Millionen Pfund. Bei Erreichen bestimmter Zielvorgaben können bis zu 165 Millionen Pfund hinzukommen. Den Erlös will SSE in den Schuldenabbau stecken.

December 21, 2018

