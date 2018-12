Rohstoffbrief.com fasst jeden Freitag die wichtigsten Nachrichten aus der Welt des Mining und der Rohstoffe kompakt zusammen. Zu den Themen heute zählen der Goldmarkt, Newcrest Mining und SolGold, Barrick Gold, BHP Billiton, Russland, der Batteriemarkt, Sibanye Stillwater und Lonmin sowie Hudbay Minerals.

Goldpreis über 200 Tage-Linie

Zum letzten Mal in diesem Jahr bringen wir Sie in Sachen Mining und Rohstoffe auf den neuesten Stand. Auch wenn die Nachrichtenlage immer dünner wird, so erfreut es uns doch, dass der Goldpreis nun die 200-Tage-Linie überwunden hat und im gestrigen Handel ein Hoch bei 1.265 Dollar je Unze markierte. Ob das nun der große Ausbruch ist, der auch technische Käufe nach sich ziehen wird, wird man wohl erst im neuen Jahr beurteilen können. Fakt ist, dass sich die Lage an der Rezessionsfront verschärft hat und auch die Federal Reserve derzeit nicht gerade großes Vertrauen ausstrahlt. Am Aktienmarkt teilt man offensichtlich nicht die Ansicht, dass die US-Wirtschaft auch 2019 so robust performen kann, wie es die Notenbanker prognostizieren. So oder so sorgen die globalen Unsicherheiten dafür, dass wieder Geld in den Rohstoffmarkt fließt. Und hier ergießt es sich vor allem über Gold-ETF und so langsam auch über Goldaktien. Wir selbst raten weiterhin dazu, in kostengünstige Goldproduzenten zu investieren und die Aktien von Goldexplorern mit Projekten hoher Qualität einzusammeln. Während der Goldpreis im vierten Quartal zumindest einen Teil seiner Verluste aus dem Jahresverlauf wettmachen konnte, sind Goldaktien mehrheitlich noch nicht losgelaufen und weisen vergleichsweise niedrige Bewertungen auf. Wer übrigens noch ein weit fortgeschrittenes Goldprojekt für sein Protfolio sucht, sollte sich einmal die Aktie von Corvus Gold näher anschauen. Die Kanadier entwickeln ein Doppelprojekt in Nevada, für das sie gerade ein 3D-Video veröffentlicht haben. Das bietet einen guten Eindruck über die Liegenschaft und den Erzkörper. Das Unternehmen gilt aufgrund der Größe des Vorkommens (rund 3,6 Mio. Unzen Goldäquivalent) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...