Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Das schwedische Finanztechnologieunternehmen Trustly Group AB wurde von der Londoner Börse als eines der inspirierendsten und am schnellsten wachsenden kleinen und mittleren Unternehmen in Europa anerkannt. Die in Stockholm ansässige Trustly Group AB bietet eine Reihe von Online-Banking- und E-Payment-Dienstleistungen an und wurde am Dienstag mit der Aufnahme in die neueste Ausgabe des 1.000 Companies To Inspire-Berichts der Londoner Börse geehrt, in dem Unternehmen ausgezeichnet wurden, die in den letzten drei Jahren ein positives Umsatzwachstum erzielt und dabei die Konkurrenz aus den Ländern übertroffen hatten. ...

