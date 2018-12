LOWELL, Massachusetts(NASDAQ: CSPI), ein Anbieter von Sicherheits- und Paketerfassungsprodukten, verwalteten IT- und professionellen Dienstleistungen sowie Technologielösungen, hat bekanntgegeben, dass das Unternehmen am Donnerstag, 27. Dezember 2018, vor Börsenbeginn die Finanzergebnisse des vierten Quartals und des Geschäftsjahres 2018 veröffentlichen wird.

Victor Dellovo, President und Chief Executive Officer von CSPi, und Gary W. Levine, Chief Financial Officer, werden an diesem Tag um 10:00 Uhr" auf der Website des Unternehmens unter http://www.cspi.com/ . Interessierte Personen können sich auch per Telefon einwählen, um der Konferenz zuzuhören. Die Rufnummern lauten: +1 877-876-9173 oder

+1 785-424-1667. Eine Aufzeichnung des Webcast wird ungefähr ein Jahr lang auf der Website von CSPi verfügbar sein.

Über CSP Inc.

CSPi von CSPi schützen die kritischen Ressourcen eines Unternehmens, um die Auswirkungen einer unvermeidlichen Verletzung der Datensicherheit zu minimieren oder zu beseitigen. Unsere ARIA Software Defined Security-Plattform löst die Komplexität im Zusammenhang mit der Sicherung von DevOps-Umgebungen auf, während unsere Geräte der Myricom nVoy-Serie eine automatisierte Identifizerung und Benachrichtigung bei Verletzungen der Datensicherheit bereitstellen, die durch Paketerfassung ohne Drops bei einer Übertragungsrate von 10 Gb ermöglicht wird, die in unseren intelligenten Myricom ARC-Adaptern integriert ist. Der Geschäftsbereich Technology Solutions von CSPi hilft Kunden dabei, ihre Geschäftsziele zu erreichen und die Markteinführungszeit durch innovative IT-Lösungen und Sicherheitsdienstleistungen zu verkürzen, indem sie mit erstklassigen Technologieanbietern zusammenarbeiten. Für Unternehmen, die die Vorteile einer IT-Abteilung ohne die damit verbundenen Kosten nutzen möchten, bieten wir einen zuverlässigen Katalog verwalteter IT-Dienstleitungen , im Rahmen derer wir proaktive Unterstützung rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr bereitstellen. Unser Team von Ingenieuren verfügt über Fachwissen in den wichtigsten Branchen und unterstützt fünf Schlüsseltechnologiebereiche: Erweiterte Sicherheit, Kommunikation und Zusammenarbeit, Rechenzentren; Vernetzung sowie Drahtlosnetze und Mobilität. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.cspi.com .

Myricom und ARIA sind Marken von CSPi Inc. Alle anderen Markennamen, Produktnamen oder Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Kontakt:



Gary Levine Chief Financial Officer CSP, Inc. Tel.: +1 978.663.7598, Durchwahl 1200 Fax: +1 978.663.0150