Fonds der Gesellschaften Bank of New York Mellon, Brown Brothers Harriman, JP Morgan Chase, Northern Trust, Royal Bank of Canada, State Street Bank & Trust Company haben ihren Anteil an Wienerberger von zuvor 3,79 auf nunmehr 4,0 Prozent der Stimmrechte angehoben, informiert Wienerberger. Die von dieser Meldung umfassten Aktien beziehen sich auf eine Anzahl von Fonds und Konten, die von Portfolio-Managern unter der Kontrolle von Marathon Asset Management LLP gemanagt werden. Marathon Asset Management LLP steht im Eigentum von William Arah, Neil Ostrer, Jeremy Hosking und Marathon Asset Management (Services) Limited. Marathon Asset Management LLP kontrolliert insgesamt 6,867.005 Aktien im Namen verschiedener Investoren, wobei sich die Stimmrechtsvollmacht nur auf 4,705.662 Aktien ...

