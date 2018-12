Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Original-Research: UMT AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu UMT AG Unternehmen: UMT AG ISIN: DE0005286108 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 21.12.2018 Kursziel: 1,50 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Henrik Markmann Neuordnung der Payback-Kooperation - Open-Loop-Lösung eröffnet UMT zusätzliche Wachstumsmöglichkeiten UMT hat am Dienstag über Veränderungen bezüglich der Kooperation mit Payback informiert. Wir haben dazu mit dem Vorstand gesprochen und die wesentlichen Erkenntnisse nachfolgend zusammengefasst. Einzelheiten und Auswirkungen der Vereinbarung: Das von Payback erworbene Lizenzrecht dient dem selbstständigen Betrieb der Mobile Payment-Lösung Payback Pay. Damit ist Payback zukünftig für den Service verantwortlich, wodurch die Kostenbasis bei UMT wesentlich entlastet wird. Payback bleibt jedoch nach wie vor als Kunde bestehen und zukünftige Weiterentwicklungen in Payback Pay dürften auch weiterhin von UMT durchgeführt werden. Wenngleich Payback als Kunde bestehen bleibt, wird die Kooperation dahingehen gelockert, dass UMT die bisher ausschließlich von Payback genutzten Funktionalitäten über eine Open-Loop-Lösung nun auch Dritten anbieten kann. Dies richtet sich zum einen an Einzelhändler, die in Konkurrenz zu den Payback-Partnern stehen und somit nicht im gleichen Payment- bzw. Loyalty-System eingebunden werden möchten (z.B. Rewe vs. Edeka). Zum anderen plant UMT eine Adressierung von Industriekunden, um die Abhängigkeit von einer einzelnen Branche zu reduzieren. Darüber hinaus erhält UMT von Payback Erlöse für das nun erweiterte Lizenzrecht (MONe: 2,5 bis 3,5 Mio. Euro), sodass sich auch die finanzielle Lage der Gesellschaft deutlich verbessert. Launch der LOYAL App verzögert sich: Nachdem Apple Pay vor einer Woche nun auch in Deutschland eingeführt wurde, hat die Berichterstattung rund um das Thema Mobile Payment sowohl in fachspezifischen als auch den breiten Publikumsmedien deutlich zugenommen. UMT dürfte diese erhöhte mediale Aufmerksamkeit nutzen, um zeitverzögert mit der eigenen Aggregator-App LOYAL in den Markt zu gehen. Allerdings hat der Vorstand als Voraussetzung für den Erfolg der LOYAL-App eine gelungene Marktdurchdringung von Apple Pay und Google Pay genannt. Da dies jedoch einige Zeit in Anspruch nehmen dürfte, rechnen wir nicht vor Q2 2019 mit dem Launch der eigenen App. Grundsätzlich hängt die Attraktivität der Aggregator-App u.E. maßgeblich davon ab, wie schnell Apple Pay und Google Pay den deutschen Markt durchdringen. UMT wird parallel dazu einen Affiliate-Vertrag mit Apple und Google schließen, der eine Zuführungsgebühr für Mobile Payment-Neukunden durch die UMT LOYAL-App vorsieht. Unabhängig von der Lockerung zwischen Payback und UMT besteht u.E. nach wie vor das Risiko, dass Payback auch mit anderen Mobile Payment-Anbietern (wie z.B. Apple Pay oder Google Pay) kooperiert. Durch die Integration des Payback Loyalty-Programms in Apple Pay oder Google Pay würde sich bei steigender Akzeptanz von Apple Pay und Google Pay der Wettbewerb um Transaktionserlöse erhöhen. Auswirkungen auf unser Bewertungsmodell: Da das laufende Geschäftsjahr weitestgehend abgeschlossen ist, rechnen wir in 2018 mit keinem Einfluss durch die Veränderung der Kooperation mit Payback. Die Guidance für 2018 (Konzernumsatz- und Ertragswachstum im deutlich oberen zweistelligen Prozentbereich) wurde erneut bestätigt, sodass auch wir an unseren Prognosen festhalten. Der Mittelzufluss von Payback dürfte als Lizenzumsatz verbucht werden, der über die nächsten Jahre abgegrenzt wird. Wir haben dies jedoch bis zur Veröffentlichung genauerer Informationen nicht in unserem Modell berücksichtigt. Nach Unternehmensangaben fallen ab 2019 aufgrund der Kooperationsveränderungen keine Erlöse weg. Vielmehr besteht nach Aussagen von UMT die Möglichkeit, durch die höhere Unabhängigkeit stärker im Neukundengeschäft zu wachsen. Auf der anderen Seite dürfte das Wachstum der Transaktionserlöse durch den später als ursprünglich erwarteten Launch der LOYAL-App (MONe: frühestens Q2 2019 vs. zuvor Januar 2019) geringer ausfallen. Vor dem Hintergrund der noch sehr geringen Visibilität bzgl. des Neukundengeschäfts sowie der Entwicklung des Transaktionsvolumens haben wir uns für 2019 ff. konservativer positioniert. In der Ergebnisentwicklung haben wir nun auch den u.E. notwendigen erhöhten Personalbedarf beim Neukundengeschäft antizipiert. Darüber hinaus haben wir das Beta in unserem Modell auf 1,5 (zuvor: 1,4) erhöht und damit die gestiegene Planungsunsicherheit berücksichtigt. Neue Impulse für die Aktie erwarten wir durch die Veröffentlichung vorläufiger Zahlen für das Geschäftsjahr 2018 sowie erste Erfolgsmeldungen im Neukundengeschäft und Neuigkeiten zum Start der LOYAL-App. Fazit: Die direkte Bindung an Payback hat es UMT bisher schwer gemacht, zusätzliches Geschäft zu generieren. Auf der anderen Seite profitierte das Unternehmen von der hohen Bekanntheit des Großkunden Payback. Insgesamt scheint die nun gelockerte Kooperation ein strategisch sinnvoller Schritt zu sein, um die Abhängigkeit vom mittelfristigen Erfolg von Payback Pay im deutlich wettbewerbsintensiveren Marktumfeld zu reduzieren. Mit ersten Erfolgsmeldungen im Neukundengeschäft rechnen wir in H1 2019. Nach Anpassung der Prognosen und Risikoparameter in unserem Bewertungsmodell ergibt sich ein neues Kursziel von 1,50 Euro (zuvor: 1,80 Euro), womit wir unsere Kaufempfehlung bestätigen. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. 