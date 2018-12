Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Delivery Hero anlässlich des Verkaufs der deutschen Lieferdienste an Takeaway.com auf "Overweight" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Analyst Andrew Ross sprach in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion von einem bedeutenden Schachzug des niederländischen Konkurrenten. Für Delivery Hero sei die Nachlese etwas komplizierter. Er bleibt für beide Aktien bei seiner positiven Einschätzung und sieht den Deal allgemein positiv für die Wertpotenziale im Food-Tech-Bereich./tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 21.12.2018 / 08:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.12.2018 / 08:50 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0027 2018-12-21/14:06

ISIN: DE000A2E4K43