L&T Technology Services (NSE: LTTS), ein weltweit führendes, rein ingenieurtechnisches Serviceunternehmen, wurde unter den Top-Anbietern bei Kompetenz und Innovation für IoT Technology Services in Zinnov Zones 2018 ausgezeichnet. Zinnov hat LTTS auch als "Leader" in 12 einzigartigen Kompetenzfeldern positioniert, verglichen mit 7 im Jahr 2017.

Die 12 Kompetenzfelder umfassen Strategy (Strategie), Consulting (Beratung), System Integration and Deployment for IoT Engineering (Systemintegration und Einsatz für IoT-Engineering), Sensors and Devices (Sensoren und Geräte), Connected Vehicles (vernetzte Fahrzeuge), Predictive Maintenance (prädiktive Instandhaltung), Communication (Kommunikation), Public Infrastructure (öffentliche Infrastruktur), Supply Chain Intelligence (Lieferkettenlogistik), Customer 360, Platform and Application (Plattform und Anwendung), Big Data Management und Analytics (Analysen).

Diese Auszeichnung fällt in eine Zeit, in der sich die globale Nachfrage für IoT-Anwendungen im Aufschwung befindet und Unternehmen diese zusehends für verschiedene Zwecke einsetzen, wie etwa Automatisierung der Infrastruktur, Fernverwaltung und -überwachung, prädiktive Erkenntnisse und Erschließung neuer Einnahmequellen. Laut Research and Markets wird der globale IoT-Technologiemarkt bis 2023 auf insgesamt 869,9 Milliarden USD wachsen.

"Die Auszeichnung von LTTS als Leader in Zinnov Zones for IoT Technology Services 2018 bestätigt Kompetenz und proaktive Investitionen des Unternehmens inSpitzentechnologien, um optimale Geschäftswerte zu erzielen. Während wir unsere Führungsrolle in 7 Kompetenzfeldern im zweiten Jahr in Folge ausgebaut haben, haben wir unsere Kompetenzen auch auf 5 neue IoT-Bereiche ausgedehnt", sagte Samir Bagga, Chief Marketing Officer bei L&T Technology Services. "Infolgedessen erhalten unsere weltweiten Kunden erhebliche Geschäftsvorteile in verschiedenen Bereichen, wie Autonome Autos, Smart City, IT-OT-Konvergenz sowie Asset- und Performance-Management, indem sie unsere erstklassigen durchgehenden Produktlebenszykluslösungen, wie Integrated MCare for Condition Based Maintenance und nBon ein Narrow Band IoT-Protokollstapel -, nutzen."

"LTTS verfügt über umfassende Kompetenzen bei Diensten und IP-geführten Lösungen, um IoT für die Unternehmensgemeinschaft zu unterstützen. Damit hat das Unternehmen im dritten Jahr in Folge in neue, einzigartige Kompetenzfelder expandiert, was sein hohes Skalierpotenzial beweist", sagte Sidhant Rastogi, Partner Practice Head bei Zinnov. "LTTS nutzt sein starkes Partner-Ökosystem und robustes Lösungsportfolio, einschließlich u. a. AiKno, Integrated MCare und WAGES, in aufstrebenden Technologiebereichen und hat eine Führungsposition bei IoT-Technologiedienstleistern erreicht und ausgebaut."

Zinnov Zones for IoT Technology Services ist ein jährliches Rating für globale Technologiedienstleister zur Einstufung ihrer IoT-Fähigkeiten. Seit 2009 ist Zinnov Zones einer der vertrauenswürdigsten Berichte weltweit, mit dem sowohl Unternehmen als auch Dienstleister das Anbieternetz in verschiedenen Bereichen besser einordnen können. Bei der Auflage 2018 analysierte Zinnov für dieses Rating fast 30 Dienstleister. Die Teilnehmer wurden mit mehreren Leistungsparametern, wie Scale (Größe), Service Diversity (Dienstdiversität), Vertical Diversity (vertikale Diversität) und Customer Satisfaction (Kundenzufriedenheit), bewertet.

Über L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services Limited (LTTS) ist eine börsennotierte Tochtergesellschaft von Larsen Toubro Limited, die sich auf Engineering- und F&E-Dienstleistungen (Engineering and R&D, ER&D) für Kunden auf der ganzen Welt konzentriert. Wir bieten Beratungs-, Planungs-, Entwicklungs- und Prüfdienste entlang des gesamten Lebenszyklus der Produkt- und Prozessentwicklung an. Zu unserer Kundenbasis zählen 52 Unternehmen der Fortune 500 und 51 der führenden Unternehmen im Bereich ER&D aus den Branchen Industrieprodukte, Medizintechnik, Transportwesen, Telekommunikation und Hightech sowie aus den verarbeitenden Industrien. Unser Firmensitz befindet sich in Indien und wir haben rund 13.500 Mitarbeiter, die auf 16 globale Designzentren, 27 globale Verkaufsbüros und 45 Innovationslabors verteilt sind (Stand: 30. September 2018).

Weitere Informationen über L&T Technology Services finden Sie, wenn Sie sich auf www.LntTechservices.com einloggen.

Über Zinnov

Zinnov wurde 2002 gegründet und verfügt gegenwärtig über Niederlassungen in Bangalore, Gurgaon, Silicon Valley und Houston. Seit seiner Gründung hat Zinnov eine tiefgreifende Expertise in den Bereichen Fertigungstechnologie und digitale Transformation erworben. Mit einem starken Fundament in der Forschung und strategischer Beratung befähigt es seine Kunden zur Wachstumsbeschleunigung und zur Schaffung von Effizienzen durch Innovation, Technologie, vernetzte Wirtschaftsformen und Kosteneinsparungen. Es arbeitet mit Kunden in den Bereichen Software, Automobil, Telekommunikation und Netzwerke, Unterhaltungselektronik, Lagerwesen, Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen sowie vertikale Märkte im Einzelhandel und der Halbleiterfertigung in den USA, in Europa, Japan und Indien zusammen.

