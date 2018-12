Die Wirtschaft der USA ist im dritten Quartal geringfügig schwächer als erwartet gewachsen. Wie das Handelsministerium am Freitag in Washington nach einer dritten Schätzung mitteilte, erhöhte sich die Wirtschaftsleistung (BIP) von Juli bis September um auf das Jahr hochgerechnete 3,4 Prozent. Damit korrigierte das Ministerium eine zweite Schätzung um 0,1 Punkte nach unten. Im zweiten Quartal war die größte Volkswirtschaft der Welt noch etwas stärker um annualisiert 4,2 Prozent gewachsen.

In den USA werden Wachstumszahlen auf das Jahr hochgerechnet. Sie geben damit an, wie stark die Wirtschaft wachsen würde, wenn das Wachstumstempo ein Jahr lang anhielte. In Europa wird auf diese Annualisierung verzichtet. Wachstumszahlen aus den USA und Europa sind daher nicht unmittelbar miteinander vergleichbar./elm/bgf/fba

