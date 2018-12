DGH Deutsche Grundwert Holding AG: DGH Deutsche Grundwert Holding AG: Außerordentliche Hauptversammlung am 13.02.2019 soll über Kapitalerhöhung gegen Bareinlage um bis zu EUR 6,6 Mio. beschließen DGAP-Ad-hoc: DGH Deutsche Grundwert Holding AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Kapitalerhöhung DGH Deutsche Grundwert Holding AG: DGH Deutsche Grundwert Holding AG: Außerordentliche Hauptversammlung am 13.02.2019 soll über Kapitalerhöhung gegen Bareinlage um bis zu EUR 6,6 Mio. beschließen 21.12.2018 / 14:53 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Berlin, 21. Dezember 2018 - Der Aufsichtsrat der DGH Deutsche Grundwert Holding AG hat heute der Einberufung einer, außerordentliche Hauptversammlung am 13.02.2019, in Berlin zugestimmt. Diese soll nun nicht mehr, wie zuvor am 18.09.2018 veröffentlicht, über eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlage um bis zu EUR 10.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu 10.000.000 neuen, auf den Inhaber lautenden nennwertlosen Stückaktien, beschließen, sondern über eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlage um bis zu EUR 6.600.000,00. Durch die Ausgabe von bis zu 6.600.000 neuen, auf den Inhaber lautenden nennwertlosen Stückaktien würde so das Grundkapital der Gesellschaft unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre auf bis zu EUR 7.000.000,00 erhöht werden. Der Ausgabebetrag wurde auf EUR 1,50 je Aktie festgesetzt. Die Gesellschaft beabsichtigt unverändert, den Mittelzufluss aus der Kapitalerhöhung zur Finanzierung ihrer Wachstumspläne, insbesondere zum Aufbau ihres Immobilienportfolios im Geschäftsbereich Pflegeimmobilien, zu verwenden. Der Vorstand Frank Peinelt Michael Power Kontakt: Investor Relations Kontakt DGH DEUTSCHE GRUNDWERT HOLDING AG Michael Power Landsberger Allee 366 12681 Berlin Deutschland Telefon +49 (0) 30 52 0044 208 Telefax +49 (0) 30 52 0044 209 E-Mail: m.power@dgh-germany.com Internet: www.dgh-germany.com Vorstand: Frank Peinelt / Michael Power Aufsichtsratsvorsitzender: Udo Blümel Sitz der Gesellschaft: Berlin Amtsgericht: Berlin Charlottenburg HRB 106 666 B 21.12.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: DGH Deutsche Grundwert Holding AG Landsberger Allee 366 12681 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0) 30 52 0044 208 Fax: +49 (0) 30 52 0044 209 E-Mail: info@dgh-germany.com Internet: www.dgh-germany.com ISIN: DE000A0B6VN9 WKN: A0B6VN Börsen: Freiverkehr in Hamburg Ende der Mitteilung DGAP News-Service 761605 21.12.2018 CET/CEST ISIN DE000A0B6VN9 AXC0163 2018-12-21/14:54