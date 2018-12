Anpassung an Fokusstrategie

Julius Bär verkauft Inlandgeschäft in den Niederlanden

Im Rahmen der verstärkten strategischen Fokussierung auf die Kernmärkte hat sich Julius Bär entschieden, ihr Inlandgeschäft in den Niederlanden an Wealth Management Partners N.V. («WMP») zu verkaufen.

Zürich/Amsterdam, 21. Dezember 2018 - Julius Bär hat heute entschieden, ihr Inlandgeschäft in den Niederlanden mit neun Kundenberatern und zirka EUR 1 Mrd. an verwalteten Vermögen an WMP, einen führenden Vermögensverwalter in den Niederlanden, zu verkaufen. Dieser Schritt steht im Einklang mit der Strategie von Julius Bär, ihre Investitionen und physische Präsenz auf Kernmärkte weltweit zu konzentrieren. Im Jahr 2018 wurde dies forciert durch die Eröffnung von drei neuen Standorten im Vereinigten Königreich und zwei in Deutschland.

WMP wird 100% des Aktienkapitals der Julius Baer (Netherlands) B.V. in Amsterdam von der Julius Bär Gruppe AG für einen nicht veröffentlichten Betrag erwerben. Der Abschluss der Transaktion wird für das zweite Quartal 2019 erwartet, vorbehaltlich transaktionsbezogener Bedingungen inklusive der Zustimmung der Aufsichtsbehörden. Die Auswirkung der Transaktion auf die Erträge und die Kapitalquoten ist unerheblich. Julius Bär übernahm das Geschäft 2014 im Rahmen der Übernahme von Merrill Lynchs International Wealth Management-Geschäft.

WMP wird weiterhin Kunden von Amsterdam aus beraten und beabsichtigt ihre Vermögenswerte bei der Bank Julius Baer Europe S.A. in Luxemburg zu buchen. Diese Lösung gewährleistet die grösstmögliche Kontinuität für alle betroffenen Kunden und unterstreicht die anhaltende Bedeutung des niederländischen Marktes für Julius Bär im Rahmen ihres internationalen Betreuungsmodells.

Kontakte

Media Relations, Tel. +41 (0) 58 888 8888

Investor Relations, Tel. +41 (0) 58 888 5256

Über Julius Bär

Julius Bär ist die führende Private-Banking-Gruppe der Schweiz, ausgerichtet auf die Betreuung und Beratung anspruchs-voller Privatkunden, sowie eine erstklassige Marke im globalen Wealth Management. Per Ende Oktober 2018 beliefen sich die verwalteten Vermögen auf CHF 395 Milliarden. Die Bank Julius Bär & Co. AG, die renommierte Privatbank, deren Ursprünge bis ins Jahr 1890 zurückreichen, ist die wichtigste operative Gesellschaft der Julius Bär Gruppe AG, deren Aktien an der SIX Swiss Exchange (Ticker-Symbol: BAER) kotiert und Teil des Swiss Market Index (SMI) sind, der die 20 grössten und liquidesten Schweizer Aktien umfasst.

Julius Bär ist in über 25 Ländern und an mehr als 50 Standorten präsent. Mit Hauptsitz in Zürich sind wir an wichtigen Standorten vertreten wie etwa in Dubai, Frankfurt, Genf, Hongkong, London, Luxemburg, Mailand, Monaco, Montevideo, Moskau, Mumbai, Singapur und Tokio. Unsere kundenorientierte Ausrichtung, unsere objektive Beratung auf der Basis der offenen Produktplattform von Julius Bär, unsere solide finanzielle Basis sowie unsere unternehmerische Managementkultur machen uns zur internationalen Referenz im Private Banking.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.juliusbaer.com (http://www.juliusbaer.com/)

About Wealth Management Partners N.V.

WMP is a leading Wealth Manager in the Netherlands. WMP was founded in 2004, is independent and fully owned by its partners and employees. Since its inception in 2004, WMP has purely focused on providing wealth management services to (Ultra) High Net Worth Individuals and (religious) Foundations. As of December 2018, WMP manages assets amounting to EUR 2 billion.

For more information, please visit: www.wmp.n (http://www.wmp.nl/)