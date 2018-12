2018 war ein außergewöhnliches Jahr für Cannabis-Aktien. In vielen Ländern gibt es Legalisierungsbestrebungen. Im Oktober beispielsweise wurde Cannabis in Kanada auch für den Freizeitgebrauch freigegeben. Medienberichten zufolge will nun auch die neuseeländische Regierung im Jahr 2020 ein Referendum über die Legalisierung von Cannabis abhalten. Die Volksabstimmung soll parallel zur nächsten Parlamentswahl stattfinden und rechtlich bindend sein. Eine Umfrage aus dem vergangenen Jahr ergab, dass 65 Prozent der neuseeländischen Bevölkerung dafür ist, Cannabis als Freizeitdroge zu entkriminalisieren. Derzeit läuft dort bereits die Legalisierungsbewegung für medizinisches Cannabis.

