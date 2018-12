Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Renditen der zehnjährigen deutschen Staatsanleihen befinden sich auf Talfahrt, rentierten die deutschen Rentenpapiere Ende letzter Woche noch bei 0,288 Prozent, rentieren sie Ende dieser Woche nur noch bei 0,226 Prozent, so die Börse Stuttgart.Dies sei der tiefste Stand seit Ende Mai. Ausgelöst worden sei die Talfahrt durch die FED, die trotz der Zinserhöhung am Mittwoch die Zinsprognose für das kommende Jahr gesenkt habe. Der Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) sei am Donnerstagmorgen auf 163,89 Punkte geklettert und bewege sich langsam in Richtung des 52-Wochen-Hochs bei 164,15 Zählern. ...

