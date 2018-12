Wien (www.fondscheck.de) - Marjan Galun wird zum Jahreswechsel in das Führungsgremium der Bayerninvest einziehen, so die Experten von "FONDS professionell".In seiner neuen Funktion verantworte er das Master-KVG-Geschäft, Risikomanagement sowie Steuern und Recht. Galun arbeite bereits seit 18 Jahren in leitenden Führungspositionen für die Bayerninvest. Zuletzt habe er als Leiter des Bereichs "Business Operations & Process Management" sowie Sprecher der Geschäftsführung der BayernInvest Luxembourg unter Vertrag gestanden. ...

