Der Aktienkurs der Daimler AG liegt unter der Ichimoku-Wolke und unter der Standardlinie. Die Zukunftswolke ist derzeit in einem bärischen Zustand, der sich wohl nicht so schnell ändern dürfte. Die Tenkan-Linie befindet sich knapp über dem Kurs und unter der Standardlinie. Die beiden Linien (Tenkan/Standardlinie) haben sich schon länger nicht mehr gekreuzt. Die verzögerte Linie ist unter dem Kurs und unter der Wolke angesiedelt, was bärisch einzuschätzen ist.

