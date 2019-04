Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und Kremlchef Wladimir Putin eröffnen am heutigen Mittwoch in der Nähe von Moskau das erste Mercedes-Benz-Werk Russlands. Daimler -Chef Dieter Zetsche werde mit der Produktionsstätte ein "neues Kapitel in der Geschichte" des Unternehmens in Russland aufschlagen, teilte der Stuttgarter Konzern mit. Das für mehr als 250 Millionen Euro gebaute Werk liegt im Gebiet von Moskau und bietet mehr als 1.000 Arbeitsplätze. Aus russischer Sicht ist die Eröffnung auch ein Zeichen des Aufbruchs in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Durch die im Zuge des Ukraine-Konflikts verhängten Sanktionen der EU und der USA sehen sich auch deutsche Unternehmen in ihren Geschäften teils massiv eingeschränkt.

Den vollständigen Artikel lesen ...