Der Aktienkurs der Commerzbank hat gestern wieder deutlich Federn gelassen. Damit kommt man der Zukunftswolke auch nicht näher. Die Zukunftswolke an sich ist in bärischer Verfassung. Der Span B hält auch weiter großen Abstand zum Span A. Die Standardlinie bewegt sich über dem Kurs, eine Kreuzung mit der Tenkan-Linie kam in diesem Monat nicht zustande. Die verzögerte Linie befindet sich immer noch unter dem Kurs und unter der Wolke (Bärisches Signal).

Es wird im 4-Stundenchart nicht besser!

Der ... (Maximilian Weber)

