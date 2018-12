Im TSI Wochenupdate nimmt Börsenexperte Dr. Dennis Riedl die Finanzmärkte aus empirischer Sicht unter die Lupe. Thema der Woche ist ein Ausblick auf 2019. Darin: Warum der DAX trotz roter Ampel statistisch in keiner schlechten Situation ist. Welche Aktien gute Chancen haben, zu den absoluten Gewinnern des nächsten Jahres zu gehören, wird in Analogie zum Vorjahr erarbeitet. Beim TSI-Depot kommt es auf den letzten Metern zumindest zu einem kleinen Happy End: Der DAX wurde wie im Vorjahr geschlagen, mit dem Jahresminus überwiegt dennoch der Schatten das Licht. Dr. Dennis Riedl, technischer Analyst und leitender Redakteur der erfolgreichen Börsendienste "TSI USA" und "Die Turnaround-Formel", blickt voraus auf die kommende Handelswoche. Die Sendung startet mit einem Rundblick auf die aktuell interessantesten Weltbörsen - und klärt, ob aktuell ein günstiger Zeitpunkt ist, um in Aktien zu investieren. Der zweite Teil der Sendung besteht stets aus einem kompakten Wissensblock rund um statistische Phänomene an den Börsen. Dr. Dennis Riedl ist professioneller Strategie-Entwickler und Autor der Börsenbriefe "Die Turnaround-Formel" (+55% seit Feb 2017) und "TSI USA" (+76% seit März 2016).