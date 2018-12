Gestern ging es für den deutschen Leitindex erneut um zwei Prozent abwärts. Und auch S&P 500 und Nasdaq 100 verzeichneten Verluste. Diese verloren jeweils rund 1,6 Prozent abwärts. In dieser Sendung geht es um folgende Einzelwerte: Apple, Nike, Altria, Twitter, Facebook, Netease und Tencent. Außerdem gibt Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.