Cybersecurity boomt. Mit FireEye und ZIX hat die Turnaround Formel TFA jüngst gleich zwei Kaufsignale von Cybersecurity-Firmen generiert. Aber auch hierzulande gibt es spannende Player. So springt die Cyan-Aktie am Freitag knapp zehn Prozent ins Plus nach einer sehr erfreulichen Meldung. So wurde mit France Telecom / Orange der bisher wichtigste Vertrag der Firmengeschichte abgeschlossen. Es ist von "spürbaren Umsatz- und Gewinneffekten" bereits ab dem 2. Halbjahr 2019 die Rede. Geliefert werden etwa Lösungen zum Schutz von Kunden-Smartphones vor Hacker-Angriffen.

