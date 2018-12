medical columbus AG: passive Unternehmensbeteiligung im C-Teile-Handel DGAP-Ad-hoc: medical columbus AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Strategische Unternehmensentscheidung medical columbus AG: passive Unternehmensbeteiligung im C-Teile-Handel 21.12.2018 / 16:09 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Vorstand und Aufsichtsrat der Medical Columbus AG haben heute eine Investition in eine passive Finanzbeteiligung beschlossen. Die Medical Columbus AG wird sich über eine Kombination aus 39%-Beteiligung und Gesellschafterdarlehen an einem Distributor für industrielle C-Teile beteiligen und damit eine geplante Nachfolgelösung im Rahmen eines Management-Buy-Ins begleiten. Als passive Beteiligung dient die Investition dazu, überschüssiges Kapital der Medical Columbus AG zu reinvestieren. Ein späterer Verkauf der Anteile ist nicht geplant. Die Investition soll in Zukunft einen stabilen Cash-Flow erzielen und nachhaltig zur positiven Geschäftsentwicklung der gesamten Gruppe beitragen. Die Investition liegt etwas über einer Millionen Euro. Der Vollzug (Closing) wird zu Beginn des Jahres 2019 erwartet. 21.12.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: medical columbus AG Herzog-Adolph-Strasse 2 61462 Königstein im Taunus Deutschland Telefon: +49 (0) 6174-9617-18 Fax: +49 (0) 6174-9617-44 E-Mail: isenberg@medicalcolumbus.de Internet: www.medicalcolumbus.de ISIN: DE0006618309 WKN: 661830 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Basic Board), Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service 761711 21.12.2018 CET/CEST ISIN DE0006618309 AXC0190 2018-12-21/16:09