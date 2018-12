Zürich (www.fondscheck.de) - Über das Abschlussdokument der Klimakonferenz im polnischen Kattowitz wurde bis zum - verspäteten - Ende intensiv diskutiert, so Simone Schärer, Senior Analyst im Nachhaltigkeitsresearch bei Swisscanto Invest.Mit der Verabschiedung eines bindenden Regelwerks zur Umsetzung des Klimavertrags von 2015 seien die internationalen Klimaverhandlungen schlussendlich ein wichtiges Stück vorangekommen. Solle das vorgesehene Ziel - eine Begrenzung der globalen Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad C gegenüber dem vorindustriellen Niveau - erreicht werden, müssten die CO2-Emissionen alle zehn Jahre halbiert werden - pro Jahr entspreche das einer Senkung um etwa sieben Prozent (Rockström et al., Science 2017). ...

