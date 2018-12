Die voll integrierte, Gimbel-stabilisierte FLIR Lepton-Mikrokamera bringt Wärmebildgebung für mehr gewerbliche Drohnenpiloten

FLIR Systems, Inc. (NASDAQ: FLIR) hat heute bekanntgegeben, dass DJI, das weltweit führende Unternehmen im Bereich zivil genutzte Drohnen und Luftbilder, die FLIR Lepton-Mikrothermiekamera in seine neue Drohne DJI Mavic 2 Enterprise Dual integrieren wird. Das voll integrierte, kompakte, Gimbel-stabilisierte System vergrößert die Fähigkeiten von gewerblichen Piloten auf kurze Distanz und hilft ihnen dabei, besser, sicherer und schneller mit Wärmebildgebung neben Sichtbarlicht-Bildern zu arbeiten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181221005317/de/

The DJI Mavic 2 Enterprise Dual with Thermal by FLIR will help bring thermal imaging capabilities to more first responders, industrial operators, and law enforcement personnel (Photo: Business Wire)

Die Mavic 2 Enterprise Dual führt die Kooperation zwischen FLIR und DJI weiter und stellt die nächste Iteration des Partnerprogramms "Thermal by FLIR" dar, das geschaffen wurde, um die Wärmeinnovation zu speisen und es zugleich den Partnern zu erlauben, die Führung, Qualität und Innovation von FLIR zu nutzen. In diesem Jahr arbeiteten FLIR und DJI an der sowohl Sichtbarlicht- als auch wärmebildgebenden Kamera als Nutzlast der DJI Zenmuse XT2.

Wie die Zenmuse XT2 verbindet die speziell angefertigte Lepton für Mavic 2 Enterprise Dual die FLIR-Wärmekamera mit einer Sichtbarlichtkamera zusammen mit FLIRs patentierter MSX-Technologie oder multispektraler dynamischer Bildgebung, die High-Fidelity-Sichtbarlicht-Details auf die Wärmebilder stanzt, um die Bildqualität und Perspektive zu verbessern.

"Mit der Integration unseres Lepton-Wärmesensors in die DJI Mavic 2 Enterprise Dual leisten wir unseren Beitrag dafür, Wärmebildgebungsfähigkeiten zu mehr Nothelfern, Industriebetriebspersonal und Strafverfolgungspersonal zu bringen, die sich zunehmend auf Drohnentechnologie zur Rettung von Leben und Lebensgrundlagen verlassen", sagte Jim Cannon, President und CEO von FLIR. "Da Größe, Gewicht und Kosten des Wärmesensors der Lepton gering sind, hat sich die Technologie als transformativ herausgestellt, die die Superkraft der Wärmebildgebung mehr Teilen der Welt bringt als jemals zuvor."

"Die zusätzlichen Wärmebildgebungsfähigkeiten, die durch das Programm Thermal by FLIR zur Verfügung gestellt werden, versetzen DJI in die Lage, dynamische Flugzeugzellen zu schaffen, die unter einer Vielzahl von Bedingungen fliegen können, unter anderem nachts und bei Nebel und Rauch", sagte Roger Luo, President bei DJI. "Mit der Mavic 2 Enterprise Dual können wir mehr gewerblichen Drohnenpiloten den zusätzlichen Nutzen von sowohl Wärme- als auch Sichtbarlichtbildern in einer sehr gut transportierbaren Drohne bieten und so mehr gewerbliche Drohneneinsätze ermöglichen, von Infrastrukturinspektionen zur Notfallreaktion."

DJI ist einer von mehreren Partnern, die am Programm Thermal by FLIR beteiligt sind. Es wurde als Unterstützung von Originalausstattern (Original Equipment Manufacturers, OEMs) und Produktinnovatoren ins Leben gerufen, die sich für die Nutzung der Wärmebildsensoren von FLIR bei der Realisierung der Vorteile des sechsten Sinnes der Welt interessieren. Dieses Programm gewährleistet, dass OEMs und Unternehmer die Marke Thermal by FLIR fortführen und weiteren Support bei Produktentwicklung und Marketing von FLIR erhalten können, um ihre jeweiligen Produkte zu entwickeln und zu vermarkten. Partner von Thermal by FLIR sind zum Beispiel Cat Phones, Casio und Panasonic.

Die Mavic 2 Enterprise Dual wird auf der Consumer Electronics Show 2019 in Las Vegas vom 8. bis zum 11. Januar auf dem FLIR-Stand (Nr. 31166) gezeigt werden. Um mehr zu erfahren, wie Gerätehersteller FLIR-Sensoren in ihre Produkte oder Technologie integrieren können, besuchen Sie bitte www.flir.com/thermalbyflir. Falls Sie weitere Informationen zu all den neuen Funktionen und Fähigkeiten der Mavic 2 Enterprise Dual wünschen, dann besuchen Sie bitte www.dji.com/mavic-2-enterprise.

Über FLIR Systems

FLIR Systems wurde 1978 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wilsonville, Oregon (USA). Das Unternehmen ist ein weltweit führender Hersteller von Sensorsystemen, die die Wahrnehmung verbessern, das Bewusstsein schärfen und dazu beitragen, Leben zu retten, die Produktivität zu steigern und die Umwelt zu schützen. Die Vision von FLIR ist es, mithilfe seiner fast 3.500 Mitarbeiter zum "sechsten Sinn der Welt" zu werden. Dafür werden Wärmebildkameras und ähnliche Technologien genutzt, um innovative, intelligente Lösungen für Sicherheit und Überwachung, Umwelt- und Zustandsüberwachung, Freizeitaktivitäten im Freien, maschinelles Sehen, Navigation und erweiterte Bedrohungserkennung anzubieten. Weitere Informationen finden Sie unter www.flir.com und folgen Sie @flir

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181221005317/de/

Contacts:

FLIR Systems, Inc.

Medien:

Tim McDowd

503-498-3146

tim.mcdowd@flir.com

Anlegerpflege:

Jay Gentzkow

503-498-3809

jay.gentzkow@flir.com