Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Dezember entgegen den Erwartungen verbessert. Das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima stieg um 0,8 Prozentpunkte auf revidierte 98,3 Punkte, wie das Institut am Freitag in Michigan nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten hingegen im Schnitt mit einem Rückgang auf 97,4 Punkte gerechnet. In einer ersten Schätzung waren 97,5 Punkte ermittelt worden.

Der Index der Uni Michigan ist ein Indikator für das Kaufverhalten der amerikanischen Verbraucher. Er basiert auf einer telefonischen Umfrage unter rund 500 Haushalten. Abgefragt werden die finanzielle und wirtschaftliche Lagebeurteilung sowie die entsprechenden Erwartungen.

Die Daten im Überblick:

^ Dezember Prognose Erstschätzung November Oktober

Konsumklima 98,3 97,4 97,5 97,5 98,6°

(in Punkten)

