Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-12-21 / 15:59 *PRESSEMITTEILUNG* *Murphy&Spitz Green Energy schließt Verkauf von tschechischer Photovoltaik-Freiflächenanlage ab* *Buchgewinn von 1,8 Millionen Euro* Bonn, 21. Dezember 2018 - Die Murphy&Spitz Green Energy AG, 100-prozentige Tochtergesellschaft der Murphy&Spitz Green Capital AG (WKN: A0KPM6), hat die Buzzing purple lines s.r.o. mit Wirkung zum 20. Dezember 2018 vollständig veräußert. Die Buzzing purple lines s.r.o. betreibt eine 1.225 kWp Photovoltaikanlage in der Region Brno in der Tschechischen Republik. Die Transaktion hat ein Volumen von EUR 4,4 Millionen inklusive der Bankfinanzierung der Photovoltaikanlage. Käufer ist die JUFA Investment Group aus der Tschechischen Republik. *Reduzierung der Risiko-Exposition und der Verbindlichkeiten* Vorstand Philipp Spitz erläutert: "Mit der Transaktion reduzieren wir die Risiko-Exposition des Portfolios deutlich und erzielen einen außerordentlichen handelsrechtlichen Gewinn von 1,8 Mio. Euro. Weiterhin beschleunigen wir nun die Reduzierung der Verbindlichkeiten in unserer Gesellschaft." Zum 30.11.2018 hat die MSGE AG bereits ein im Jahr 2011 begebenes Genussrecht mit einem Volumen von 0,7 Mio. Euro zurückgezahlt. Nun soll die im Jahr 2010 begebene Anleihe 2010 mit 6,2 Prozent Verzinsung mit Wirkung zum 31.12.2019 gekündigt werden. Der Anteil der Buzzing purple lines s.r.o. an der Stromerzeugung der Murphy&Spitz Green Energy-Gruppe betrug knapp acht Prozent. Die Stromerlöse der Gesellschaft werden ab dem Jahr 2019 zu über 70% in Deutschland erzielt und zu ca. 88% in Euro vergütet. Die Bonner Murphy&Spitz Green Energy AG ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Murphy&Spitz Green Capital AG (WKN: A0KPM6). Sie erwirbt und betreibt Großanlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energie. Murphy&Spitz Green Energy betreibt 11 Photovoltaik-Kraftwerke mit einer Spitzenleistung von über 3,2 MWp in Deutschland, Italien und der Tschechischen Republik sowie zwei Windenergieanlagen mit einer Leistung von 5,3 MW in Westfalen und Thüringen. Mit seinen Erneuerbare-Energien-Großanlagen erzeugt das Unternehmen rund 14,5 Millionen kWh regenerativen Strom pro Jahr. Dies entspricht einer jährlichen Einsparung von rund 10.300 Tonnen CO2 gegenüber der Stromerzeugung aus fossilen Energieträgern. *Kontakt:* Murphy&Spitz Green Capital AG Sandra Murphy Weberstraße 75 53113 Bonn Tel: + 49 228 243911-0 Fax: + 49 228 243911-29 E-Mail: sandra.murphy@murphyandspitz.de www.greencapital.de www.ms-green-energy.de Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Murphy & Spitz Green Capital Aktiengesellschaft 2018-12-21 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Murphy & Spitz Green Capital Aktiengesellschaft Weberstraße 75 53113 Bonn Deutschland Telefon: +49 228 / 243 911 0 Fax: +49 228 / 243 911 29 E-Mail: info@greencapital.de Internet: www.greencapital.de ISIN: DE000A0KPM66 WKN: A0KPM6 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf Ende der Mitteilung DGAP-Media 761717 2018-12-21

(END) Dow Jones Newswires

December 21, 2018 09:59 ET (14:59 GMT)