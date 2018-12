Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Heidenheim (pta029/21.12.2018/16:00) - Die Kremlin AG hat heute ihren kompletten physischen Edelmetallbestand veräußert. Es erfolgte der Verkauf von insgesamt 5.000 Silberunzen sowie von 112 Krügerrand 1-Unzen-Goldmünzen.



(Ende)



