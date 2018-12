FRANKFURT (Dow Jones)--Die Kurse an den europäischen Aktienmärkten zeigen sich am Nachmittag von den Tagestiefs erholt. Etwas Unterstützung kommt aus den USA, wo Dow & Co mit kleinen Gewinnen gestartet sind - nach allerdings kräftigen verlusten an den Vortagen.

Im europäischen Handel heißt es, dass der Verfall auf Index-Futures und -Optionen durch sei, der möglicherweise etwas "gedeckelt" habe. Daneben verweist ein Teilnehmer auf die Ankündigung der chinesischen Regierung, die Steuern und die Reserveanforderungen für Banken zu senken, um positive Wachstumsimpulse zu setzen, was leicht positiv zu werten sei.

Der DAX verliert 0,1 Prozent auf 10.599 Punkte, im Tagestief stand er bereits auf einem neuen Jahrestief von 10.513 Punkten. Der Euro-Stoxx-50 gibt noch um 0,5 Prozent auf 2.985 Punkte nach - hier lag das neue Jahrestief bei 2.958 Punkten.

Renditen in Italien ziehen wieder an

Schlusslicht in Europa ist der Mailänder Aktienmarkt mit einem Minus von knapp 1 Prozent. Gleichzeitig ziehen dort die Anleiherenditen wieder an. Die Entspannung an den italienischen Anleihemärkten nach der Einigung im Haushaltsstreit zwischen Rom und Brüssel scheint vorüber. Nach der Einigung hatten einige Marktteilnehmer bereits die Meinung geäußert, dass das Entspannungspotenzial wegen der weiter bestehenden Unsicherheiten beschränkt sein dürfte. Problematisch ist das hohe Schuldenniveau des Landes bei zugleich schwachem Wirtschaftsaussichten. Das Verbrauchervertrauen ist im Dezember auf ein Zweijahrestief gefallen.

In dem Umfeld hoher politischer und wirtschaftlicher Unsicherheiten erfährt Gold wieder mehr Zulauf. Der Goldpreis liegt wenig verändert auf dem zuletzt erhöhten Niveau von 1.258 Dollar. Gold profitiert nach Einschätzung von Michael Armbruster, Managing Partner bei Altavest, davon, dass der Dollar sein Hoch gesehen haben dürfte. Er rechnet damit, dass der Preis je Feinunze nun zügig in den Bereich von 1.360 Dollar zulegen wird.

Italienische Bankaktien unter Druck

Italienische Bankaktien stehen unter Druck, auch weil die Geldhäuser zuhauf italienische Anleihen in den Depots haben, die aktuell an Wert verlieren. Unicredit liegen 2,9 Prozent im Minus, Intesa Sanpaolo 1,1 Prozent, Mediobanca 1,9 und Banca Monte dei Paschi 3,4 Prozent. Der Stoxx-Bankenindex büßt dagegen nur 0,3 Prozent ein.

Bei Adidas zeigen sich laut Händlern Spuren des Verfalltages. Der Kampf um die wichtige Marke von 180 Euro habe die Aktie zunächst gedrückt und das, obwohl der US-Wettbewerber Nike starke Zahlen vorgelegt hat. Im Verlauf hat sich der Kurs berappelt und gewinnt 0,4 Prozent auf 184,45 Euro. Bei der weniger vom Optionshandel belasteten Puma-Aktie geht es hingegen kräftiger um 2,5 Prozent nach oben.

Delivery Hero schießen um über 11 Prozent nach oben. Der Essensauslieferer verkauft sein deutsches Geschäft Lieferheld, Pizza.de und foodora an ein Konsortium um Takeaway.com. Im Gegenzug steigt das Unternehmen bei dem niederländischen Konkurrenten ein und erhält dafür rund 930 Millionen Euro in bar und Aktien. Takeaway schnellen um 33,4 Prozent nach oben, weil nun der Markt von einem wichtigen Konkurrenten freigeräumt wurde.

SLM Solutions fallen um 7,6 Prozent nach einer Umsatz- und Margenwarnung. Die von einem Geldwäscheskandal erschütterte Danske Bank hat zum zweiten Mal innerhalb von drei Monaten die Gewinnziele für das Gesamtjahr gesenkt. Trotz der Gewinnwarnung gibt es aber auch positive Aussagen: Die Entwicklungen des Kerngeschäfts in Dänemark sei stabil. Der Kursverlust hält sich daher mit 1,8 Prozent in Grenzen.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 2.986,90 -0,44 -13,16 -14,76 Stoxx-50 2.747,91 -0,34 -9,29 -13,53 DAX 10.593,49 -0,17 -17,61 -17,99 MDAX 21.582,35 0,27 58,70 -17,63 TecDAX 2.422,38 -0,43 -10,41 -4,22 SDAX 9.481,86 0,38 35,94 -20,23 FTSE 6.700,58 -0,17 -11,35 -12,69 CAC 4.670,74 -0,46 -21,71 -12,08 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 0,24 0,02 -0,18 US-Zehnjahresrendite 2,79 -0,02 0,38 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:24 Do, 17:03 % YTD EUR/USD 1,1407 -0,37% 1,1463 1,1414 -5,1% EUR/JPY 126,65 -0,61% 127,59 127,44 -6,4% EUR/CHF 1,1308 +0,02% 1,1306 1,1339 -3,4% EUR/GBP 0,9018 -0,30% 0,9045 0,9032 +1,4% USD/JPY 111,02 -0,24% 111,30 111,67 -1,4% GBP/USD 1,2649 -0,07% 1,2674 1,2638 -6,4% Bitcoin BTC/USD 4.019,26 -1,43% 4.003,37 4.014,75 -72,0% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 45,75 45,88 -0,3% -0,13 -20,3% Brent/ICE 53,14 54,35 -2,2% -1,21 -15,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.258,96 1.259,86 -0,1% -0,90 -3,4% Silber (Spot) 14,68 14,77 -0,6% -0,09 -13,3% Platin (Spot) 790,50 795,50 -0,6% -5,00 -15,0% Kupfer-Future 2,69 2,70 -0,2% -0,01 -19,7%

