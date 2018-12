(shareribs.com) London 21.12.2018 - Kupfer bewegt sich am Freitag leicht nach oben und übersteigt dabei die Marke von 6.000 USD. China hat für 2019 Stimulusmaßnahmen in Aussicht gestellt, die chinesischen Aluminiumproduzenten wollen ihren Ausstoß reduzieren. Die International Copper Study Group hat am Donnerstag ihren jüngsten Monatsbericht veröffentlicht. Darin wurde mitgeteilt, dass die Minenproduktion ...

Den vollständigen Artikel lesen ...