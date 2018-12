ZÜRICH (Dow Jones)--Das Geschäft an der Schweizer Börse verlief am letzten Handelstag vor Weihnachten eher ruhig. Trotz des Verfalltags hielten sich die Bewegungen in Grenzen, wobei der SMI aber ein neues Jahrestief erreichte. Eine im späten Geschäft aufkommende leichte Kaufbereitschaft im Schlepptau der Wall Street hielt nicht an. Für die Anleger nähert sich damit ein enttäuschendes Jahr seinem Ende, in dem der Leitindex SMI bislang rund 10 Prozent verloren hat. Allerdings hat er sich damit aufgrund seines defensiven Charakters besser geschlagen als zum Beispiel die europäischen Indizes Stoxx-50 und Euro-Stoxx-50. Am Freitag stieg er um 3 Punkte auf 8.417 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 11 Kursgewinner und 8 -verlierer gegenüber, unverändert schloss 1 Aktie. Umgesetzt wurden 147,57 (zuvor: 74,56) Millionen Aktien.

Lonza führten erneut die Verliererliste an. Die Aktie leidet seit Wochen unter ihrem eigenen Erfolg. Da sie auf Jahressicht noch deutlich im Plus liegt, nehmen die Anleger hier verstärkt Gewinne. Am Freitag fiel sie um weitere 3,6 Prozent.

Die Aktie von Julius Bär legte um 1,7 Prozent zu. Die Bank hat ihr Niederlande-Geschäft an die Wealth Management Partners verkauft, ein Verkaufspreis wurde aber nicht genannt.

Für die Nestle-Aktie ging es um 0,6 Prozent nach oben. Der Konzern ist in frühen Gesprächen über den Kauf des kanadischen Premium-Tiernahrungs-Herstellers Champion Petfoods.

