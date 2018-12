Berlin (ots) - Im Streit um flexiblere Öffnungszeiten von Arztpraxen hat der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach den Medizinern Honorarzuschläge für Abend- oder Wochenend-Sprechstunden in Aussicht gestellt. "Wir müssen das regeln", sagte Lauterbach dem Berliner "Tagesspiegel" (Samstagausgabe).



