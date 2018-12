FRANKFURT (Dow Jones)--Nach eine volatilem Verlauf hat der deutsche Aktienmarkt am Freitag knapp im Plus geschlossen. Für Bewegung sorgte insbesondere der große Verfall von Futures und Optionen auf Indizes und Einzelwerte. Insgesamt verlief das Geschäft zurückhaltend angesichts des Risikos eines möglichen "Shutdowns" von Teilen der US-Regierung wegen der Uneinigkeit im US-Kongress über die Freigabe neuer Finanzmittel.

Leicht positiv wurde die Ankündigung der chinesischen Regierung gewertet, die Steuern und die Reserveanforderungen für Banken zu senken, um positive Wachstumsimpulse zu setzen. Auch die Stabilisierung an der Wall Street nach den jüngsten heftigen Verlusten half dem DAX etwas. Er ging mit einem Plus von 0,2 Prozent auf 10.634 aus dem Handel. Im Tagestief hatte er mit 10.513 Punkten ein neues Jahrestief markiert.

Delivery Hero schossen um über 10,1 Prozent nach oben. Der Essensauslieferer verkauft sein deutsches Geschäft Lieferheld, Pizza.de und foodora an ein Konsortium um Takeaway.com. Im Gegenzug steigt das Unternehmen bei dem niederländischen Konkurrenten ein und erhält dafür rund 930 Millionen Euro in bar und Aktien. Takeaway schnellten um 28,3 Prozent nach oben, weil nun der Markt von einem wichtigen Konkurrenten freigeräumt wurde.

SLM Solutions fielen um 6 Prozent nach einer Umsatz- und Margenwarnung. Nachrichtenlos stiegen SMA Solar um 12,2 Prozent. Isra Vision erholten sich um 8,3 Prozent, nachdem die Aktie in der Vorwoche unter die Räder gekommen war nach einem mit Enttäuschung aufgenommenen Ausblick. Siltronic erholten sich um 6,7 Prozent von starken Einbußen im früheren Wochenverlauf. Bei diesen auffälligen Kursbewegungen könnte auch der Verfall mit eine Rolle gespielt haben.

Bei Adidas zeigten sich laut Händlern Spuren des Verfalltages. Der Kampf um die wichtige Marke von 180 Euro habe die Aktie zunächst gedrückt und das, obwohl der US-Wettbewerber Nike starke Zahlen vorgelegt hatte. Bis Börsenschluss berappelte sich der Kurs und gewann 0,5 Prozent auf 184,75 Euro. Bei der weniger vom Optionshandel belasteten Puma-Aktie ging es kräftiger um 2,3 Prozent nach oben.

Mit Handelsschluss wurden einige Indexänderungen wirksam. So steigen Carl Zeiss Meditec (minus 0,6 Prozent) in den MDAX auf und ersetzen dort ab dem 27. Dezember, dem nächsten Handelstag in Deutschland, CTS Eventim (minus 0,1 Prozent). Neu in den SDAX kommen neben CTS Eventim Knorr-Bremse (minus 0,3 Prozent), den Index verlassen Baywa (plus 1,5 Prozent) neben Carl Zeiss Meditec.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 222,8 (Vortag: 126,2) Millionen Aktien im Wert von rund 9,48 (Vortag: 4,21) Milliarden Euro. Es gab 18 Kursgewinner und 12 -verlierer.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 10.633,82 +0,21% -17,68% DAX-Future 10.604,00 +0,04% -18,40% XDAX 10.613,00 +0,67% -17,48% MDAX 21.605,17 +0,38% -17,54% TecDAX 2.431,16 -0,07% -3,87% SDAX 9.480,68 +0,37% -20,24% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 163,35 -18

December 21, 2018 11:55 ET (16:55 GMT)

