DAX mit minimalem Erfolg vor der Weihnachtspause

Am heutigen Freitag ging es im DAX mit deutlichen Kursverlusten in den Handel. Lange Zeit bliebt die Stimmung trüb. Am Nachmittag konnte das wichtigste deutsche Börsenbarometer jedoch die Verluste wettmachen und sogar zeitweise in die Gewinnzone drehen. Große Freude kam unter Anlegern trotzdem nicht auf.

Das war heute los. Investoren gehen wohl hierzulande mit enttäuschten Gesichtern in die lange Weihnachtspause - der hiesige Börsenhandel wird erst am kommenden Donnerstag fortgesetzt. Dabei spricht nicht allzu viel dafür, dass der DAX in den letzten Tagen des Jahres 2018 eine Aufholjagd starten könnte. Noch immer sorgt die Aussicht auf eine Konjunkturabkühlung für Verunsicherung. Auch heute waren deutlich sinkende Rohölpreise ein Zeichen für die erwartete wirtschaftliche Eintrübung. In einem solchen Umfeld wird es auch im kommenden Jahr nicht leicht, eine Erholung hinzubekommen. Zumal das Brexit-Chaos als Belastungsfaktor wohl vorerst bestehen bleibt.

