Siemens hat sich einen 744 Millionen Euro schweren Großauftrag der US-Bahngesellschaft Amtrak gesichert. Das Unternehmen habe 75 dieselelektrische Lokomotiven bestellt, die von Sommer 2021 an ausgeliefert werden, teilte Siemens am Freitag mit. Der Vertrag umfasse auch eine mehrjährige Service- und Ersatzteilvereinbarung.

Vergangene Woche hatte Siemens bereits eine Bestellung im Wert von rund 989 Millionen kanadischen Dollar (639 Mio Euro) von Kanadas staatlicher Eisenbahngesellschaft VIA Rail erhalten und den Rivalen Bombardier damit in dessen Heimatmarkt ausgestochen. Bei dem Auftrag geht es um neue Züge, die ebenfalls von 2021 an geliefert werden sollen./hbr/DP/nas

