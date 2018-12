Mannheimer Morgen zum Umgang mit Niedrigwasser Überschrift: Nur ein Teil der Lösung Dieser Sommer war außergewöhnlich trocken. Dass es im nächsten Jahr genau so kommen wird, ist unwahrscheinlich. Wegen des Klimawandels ist aber davon auszugehen, dass länger anhaltende Trockenperioden und damit auch Niedrigwasser häufiger werden. Die Vertiefung der Fahrrinne des Rheins, wie sie nun von der Landesregierung in Rheinland-Pfalz und einigen Unternehmen gefordert wird, kann nur ein Teil der Lösung sein. Tiefere Fahrrinnen mögen zwar mehr Platz verschaffen, die Pegel steigen dadurch aber nicht. Dass Handlungsbedarf besteht, zeigen allein die Zahlen. Trotz eines wirtschaftlich erfolgreichen Frühjahrs ist der Umsatz der Mannheimer Hafengesellschaft bei der Verladung von Land zu Wasser und umgekehrt um zwanzig Prozent eingebrochen. Um den Transport von Gütern auf dem Rhein weiterhin zu gewährleisten, sind weitergehende Maßnahmen erforderlich. Ob nun Wasserfahrzeuge mit flacheren Böden, Tragflächenboote (wie von manchen Unternehmen in der Region erwogen) oder andere logistische Abläufe - bei der Lösung der Herausforderungen ist Kreativität gefragt. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== MANNHEIMER MORGEN Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktion Andrea Marx Redaktionssekretärin amarx@mamo.de T +49 (0) 621 392-1332 F +49 (0) 621 392-261490 Dudenstraße 12-26 68167 Mannheim www.mannheimer-morgen.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim, HRB 2664 Geschäftsführung: Dr. Björn Jansen, Jost Bauer

(END) Dow Jones Newswires

December 21, 2018 13:08 ET (18:08 GMT)