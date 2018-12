MBH Corporation Plc: Nach Übernahme der du Boulay Concepts Ltd. deutliches Kurspotenzial DGAP-News: SRH AlsterResearch AG / Schlagwort(e): Research Update MBH Corporation Plc: Nach Übernahme der du Boulay Concepts Ltd. deutliches Kurspotenzial 21.12.2018 / 19:42 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Per 8. Dezember hat die MBH Corporation Plc die Übernahme des britischen Innenausstatters du Boulay Contracts Ltd. gemeldet. Nach unserer Einschätzung zeigt MBH damit bereits kurz nach Aufnahme der Erstnotiz im Düsseldorfer Primärmarkt und auf Xetra, dass der mit dem Börsengang avisierte Expansionskurs, bei dem zur Bezahlung des Kaufpreises von Übernahmen eigene Aktien als Akquisitionswährung eingesetzt werden, konsequent und plausibel umgesetzt wird. Verbunden mit der Erwartung, dass die Gewinne der MBH Gruppe in 2018 und 2019 höher ausfallen als bisher erwartet, heben wir unser Kursziel deutlich von bisher EUR 1,20 auf EUR 1,80 an. Die komplette Studie ist auf der Seite der SRH AlsterResarch AG unter folgendem Link abrufbar. Bitte beachten Sie den Disclaimer am Ende des Dokuments. 21.12.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 761775 21.12.2018 AXC0238 2018-12-21/19:42