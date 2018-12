Die Finanzierung kommt von MizMaa Ventures, Glory Ventures, Plug and Play und NextGear

Ottopia, ein Technologieunternehmen mit Schwerpunkt Fernassistenz für selbstfahrende Autos, gab heute bekannt, dass es 3 Millionen als Anschubfinanzierung abgeschlossen hat. Die Runde wurde geleitet von MizMaa Ventures unter Teilnahme von Glory Ventures, Plug and Play und NextGear.

Die Technologie für autonome Fahrzeuge Autonomous Vehicle (AV) hat im letzten Jahrzehnt große Fortschritte gemacht. Innerhalb gewisser Grenzen können AVs 99 Prozent der Zeit autonom fahren; jedoch gibt es einen zunehmenden Konsens, dass das letzte Prozent noch Jahre brauchen wird. Hier kommt der Telebetrieb ins Spiel. Ein AV kann einen menschlichen Ersatz anrufen, um ihm zu helfen, um unkalkulierbare oder unsichere Situationen zu lösen.

Heute stellen Telebetriebsplattformen der ersten Phase Unterstützung bereit, indem sie die volle Kontrolle einem menschlichen Fahrer aus der Ferne überlassen. Dies steigert die Wahrscheinlichkeit für menschliches Versagen in Situationen, die bereits komplex sind, wie das Umfahren von Straßenbaustellen oder einer überfüllten Straße.

Anders als andere Lösungen erlaubt es die Software-Plattform von Ottopia der menschlichen Betriebsperson und der KI des Autos, während eines Ferneingriffs zusammenzuarbeiten. Der Mensch assistiert das AV mit der Entscheidungsfindung in einem komplexen Szenario. Das AV führt dann diese Entscheidung aus und navigiert mit einem vollständigen Paket von Sensoren und getroffenen Sicherheitsmaßnahmen.

Amit Rosenzweig (CEO) und Leon Altarac (CTO) gründeten Ottopia im Jahr 2018. Zuvor gründete Leon die Robotics and AV-Abteilung der israelischen Armee, in der er das letzte Jahrzehnt verschiedene AV-Lösungen und Telebetriebs-Lösungen für echte Missionen entwickelte. Amit war Head of Product für Microsofts führendes Cybersecurity-Angebot sowie VP of Product für ein Übermittlungsunternehmen für Videos geringer Latenz. Zuvor leitete er F&E-Projekte für israelische Aufklärungsprogramme und schloss das prestigeträchtige Talpiot-Programm erfolgreich ab.

"Autonome Fahrzeuge sind unvermeidbar, aber ihr sicherer Einsatz ist weiterhin ein zentrales Hindernis. Wichtige Akteure sind alle der Ansicht, dass es in diesem Bereich einen echten und nicht befriedigten Bedarf gibt", sagte Aaron Applbaum von MizMaa Ventures. "Wir sind begeistert darüber, eine Partnerschaft mit Ottopias talentiertem und kampferprobtem Team einzugehen, um das Problem sicheren Telebetriebs zu lösen. Ihr Ansatz und ihre Energie gibt uns die uneingeschränkte Zuversicht, dass sie erfolgreich sein werden."

Ottopia plant, die Mittel zur Erweiterung seines Forschungs- und Entwicklungsteams einzusetzen und mit AV-Unternehmen zusammenzuarbeiten, um die Vielseitigkeit und erhöhte Sicherheit der Plattform zu beweisen.

"Unsere Plattform berücksichtigt alle wichtigen Herausforderungen im Telebetrieb, wie Netzwerkkonnektivität, Sicherheit und Cybersecurity", sagte Amit Rosenzweig, CEO von Ottopia. "Das Feedback von wichtigen Akteuren ist bisher sehr ermutigend."

Ottopia baut die erste Plattform überhaupt, die es Menschen aus der Ferne ermöglicht, Fahrzeuge auf eine Weise zu lenken, die sicher, zuverlässig, skalierbar und cyber-sicher ist. Ottopia hat ihren Sitz in Tel Aviv und wurde von führenden Experten in den Bereichen autonome Fahrzeuge, Sicherheit und Cybersecurity gegründet und wird von Venture-Capital-Firmen der ersten Kategorie finanziert. Wenn Sie mehr über das Unternehmen erfahren möchten, dann besuchen Sie die Unternehmenswebsite unter https://ottopia.tech, folgen Sie ihren Posts auf Medium oder wenden Sie sich an (contact@ottopia.tech), um das Team persönlich auf der Las Vegas CES zu treffen.

