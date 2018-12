The following instruments on XETRA do have their last trading day on 21.12.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 21.12.2018



ISIN Name



CA69403X2041 PACIFIC BAY MINERALS LTD

US1255091092 CIGNA CORP. DL 1

US30219G1085 EXPRESS SCRIPTS HLDG

US9837721045 XO GROUP INC. DL-,01