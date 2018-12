Monument Re gab heute bekannt, dass es abhängig von der behördlichen Genehmigung Nordben Life and Pension Insurance Co Limited ("Nordben") von BenCo Insurance Holding B.V. übernommen hat, einem Unternehmen, das sich zu 89,96 im Besitz von Storebrand Livsforsikring AS befindet.

Manfred Maske, CEO der Monument Re Group, sagte:

"Wir freuen uns, die Übernahme von Nordben bekanntgeben zu dürfen. Dieser Schritt etabliert eine Präsenz von uns in Guernsey. Ferner ist es uns eine Freude, das Nordben-Team bei der Monument Group willkommen heißen zu können, da wir beabsichtigen, das Geschäft regional auszudehnen. Von gleicher Bedeutung ist es, auch in Zukunft das hohe Niveau von Service für Nordben-Kunden aufrecht zu erhalten."

Geir Holmgren, CEO von Storebrand Livsforsikring AS führte aus:

"Ich freue mich sehr über diese Lösung bezüglich Nordben. Storebrand als Haupteigentümer von BenCo sieht in der Übernahme von Nordben einen äußerst positiven Schritt für die Zukunft des Unternehmens. Monument Re wird Kunden und Mitarbeiter gut betreuen, was für uns ein wichtiger Gesichtspunkt während des Prozesses war."

Nordben ist die achte Übernahme von Monument Re in Europa. Der Geschäftsabschluss wird auf die Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich des Erhalts der aufsichtsbehördlichen Genehmigungen folgen.

Über Nordben

Nordben, ein in Guernsey ansässiges Unternehmen, ist für die Ausführung von langfristigen und allgemeinen Versicherungsgeschäften lizenziert, einschließlich inländischer Geschäfte gemäß den Vorschriften der Guernsey Financial Services Commission. Nordben war seit Anfang 2016 für alle neuen Geschäfte geschlossen.

Über Monument Re

Monument Re Limited ("Monument Re") steht als Klasse-E-Rückversicherer und Holdinggesellschaft unter der Gruppenaufsicht der Bermuda Monetary Authority. Der Rückversicherer Monument Re mit Sitz auf den Bermudas ist als einlagenintensives Rückversicherungsunternehmen und Aufkäufer vorwiegend in Europa tätig.

Die Unternehmensgruppe ist in Bermuda, Irland, Belgien, Luxemburg und den Niederlanden (Genehmigungsverfahren im Gange) präsent.

Weitere Informationen finden Sie unter www.monumentregroup.com.

