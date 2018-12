Hi Technological Plastic Industries PLC (HTPI): Börsennotierung im Januar 2019 DGAP-News: Hi Technological Plastic Industries PLC / Schlagwort(e): Sonstiges Hi Technological Plastic Industries PLC (HTPI): Börsennotierung im Januar 2019 21.12.2018 / 23:27 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die Geschäftsleitung von HTPI hat beschlossen, die geplante Börsennotierung nunmehr auf Januar 2019 zu terminieren. Das Unternehmen untersucht aktuell weitere Geschäftsmöglichkeiten in den USA und wird dazu berichten wenn die Märkte das Geschäft nach der Weihnachtspause wieder aufnehmen. Die Geschäftsleitung teilt außerdem mit, dass im Rahmen des Listing-Prozesses die derzeitigen effektiven Aktienurkunden ab Mitte Januar 2019 durch elektronische Urkunden ersetzt werden. Alle Aktionäre sind angehalten, Aktienurkunden in Papierform gegen elektronische einzutauschen. Der gesamte Prozess sowie entsprechende Dokumente werden im Januar 2019 auf der Website von HTPI verfügbar sein. Der Prozess wird generell wie folgt ablaufen: a) Aktionäre sind angehalten, ihre Aktienurkunde in Papierform an den Treuhänder zu senden. b) Der Treuhänder verwahrt die Aktienurkunden und erteilt Weisung an HTPI, die entsprechende Anzahl an Aktien per Depotübertrag auf die benannten Konten der Investoren zu übertragen. c) Aktionären wird zwingend empfohlen, den Treuhänder über die Einbuchung der Aktien zu informieren d) Der Treuhänder sendet die Aktienurkunden in Papierform zurück an HTPI "Der Austausch der physischen Aktien in eine elektronische Form ist der nächste wichtiger Schritt zur Vorbereitung der Börsennotierung", so Rana Kashif Shahzad, Vorsitzender der Hi Technological Plastic Industries LLC. 21.12.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 761799 21.12.2018 AXC0255 2018-12-21/23:27