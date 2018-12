FinTech Group Bank AG bildet aufgrund eines potenziellen Betrugsfalles vorsichtshalber eine Einzelwertberichtigung auf Factoring-Forderungen in Höhe von sechs Millionen Euro DGAP-Ad-hoc: FinTech Group AG / Schlagwort(e): Sonstiges FinTech Group Bank AG bildet aufgrund eines potenziellen Betrugsfalles vorsichtshalber eine Einzelwertberichtigung auf Factoring-Forderungen in Höhe von sechs Millionen Euro 22.12.2018 / 00:24 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 FinTech Group Bank AG bildet aufgrund eines potenziellen Betrugsfalles vorsichtshalber eine Einzelwertberichtigung auf Factoring-Forderungen in Höhe von sechs Millionen Euro Frankfurt am Main, 21. Dezember 2018 - Die FinTech Group Bank AG, eine 100%ige Tochter der FinTech Group AG (WKN: FTG111, ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR) bildet eine Einzelwertberichtigung (EWB) in Höhe von sechs Millionen Euro. Die FinTech Group Bank hatte über Jahre hinweg gegen Bonitätsrisiken besicherte Forderungen im True-Sale-Factoring gegenüber einem der größten und bonitätsstärksten Einzelhandelsunternehmen Deutschlands erworben. Aufgrund eines potenziellen Betrugsfalles, der im Rahmen der Insolvenz des Lieferanten und Forderungsverkäufers entdeckt wurde, könnten auch die von der FinTech Group Bank erworbenen Forderungen vom Betrug betroffen sein. Unabhängig vom versicherten Bonitätsrisiko, hat der Vorstand aufgrund eines Veritätsrisikos (Risiko, dass Forderungen rechtlich nicht bestehen bzw. beanstandet werden bspw. im Betrugsfall) entschieden, vorsichtshalber eine EWB in Höhe von sechs Millionen Euro zu bilden. Die FinTech Group Bank prüft etwaige Regressansprüche aus einem potenziellen Ausfall. Kontakt: Jörg Peters IR & Presse FinTech Group AG Rotfeder-Ring 7 D-60327 Frankfurt/Main +49 (0) 69 450001 1701 joerg.peters@fintechgroup.com 22.12.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: FinTech Group AG Rotfeder-Ring 7 60327 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 (0) 69 450001 041 E-Mail: ir@fintechgroup.com Internet: www.fintechgroup.com ISIN: DE000FTG1111, DE0005249601 WKN: FTG111 Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 761805 22.12.2018 CET/CEST ISIN DE000FTG1111 DE0005249601 AXC0003 2018-12-22/00:24