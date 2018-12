Der Hüter der beiden Heiligen Moscheen, König Salman bin Abdulaziz Al Saud, besuchte die Eröffnungsfeier des Nationalen Festivals für Kulturerbe und Kultur in seiner 33. Auflage, das vom saudischen Ministerium für Nationalgarde in Janadria organisiert wurde und gestern Nachmittag unter dem Motto "Treue und Loyalität" stattfand.

The Custodian of the Two Holy Mosques, King Salman bin Abdulaziz Al Saud (Photo: AETOSWire)