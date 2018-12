Facebook entwickelt einen eigenen Stablecoin, der es den Benutzern von WhatsApp ermöglicht, Geld zu überweisen.

TOP-Meldung Facebook entwickelt eine Kryptowährung für WhatsApp Facebook Inc. arbeitet an der Entwicklung einer Kryptowährung, die es Benutzern ermöglicht, mit ihrer WhatsApp-App Geld zu überweisen. Der Fokus liegt dabei zunächst auf dem Zahlungsmarkt in Indien. Das Unternehmen entwickelt eine an den US-Dollar gekoppelte stabile Münze (Stablecoin), berichtet Bloomberg unter Berufung auf anonyme Insider, die über die internen Pläne bescheid wissen. Facebook sei aber noch weit davon entfernt, die Münze freizugeben. Man arbeite noch an der Strategie, einschließlich eines Plans für die Deckung mit regulärer Währung, die den Wert der stabilen Münze schützt, sagten die Leute. Es wurde lange erwartet, dass Facebook einen Schritt in Richtung ...

