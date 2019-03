Bereits im Mai 2018 hat Facebook ein Krypto-Team gegründet, das neue Anwendungsmöglichkeiten entwickeln sollte. Ein Bericht der New York Times gibt jetzt erstmals Einblick: Der Konzern arbeitet an einem Coin, dessen Wert sich an einer Fiat-Währung orientiert und schnell über WhatsApp versendet werden kann.

