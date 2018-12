MORI Building DIGITAL ART MUSEUM: teamLab Borderless in Tokio, ein kollaboratives Museum von Mori Building und dem Kunstkollektiv teamLab, hat seit dem 28. November 2018 über eine Million Besucher empfangen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181221005608/de/

Seit der Eröffnung vor fünf Monaten am 21. Juni 2018, hat das Museum teamLab Borderless eine Million Besucher empfangen. Als neue Attraktion in Tokio hat das Museum diesen Meilenstein mit einer "One Millionth Visitor Ceremony" gefeiert, bei der der millionsten Besucherin, Frau Nikky Parker und ihrer Familie aus Australien, ein "Borderless Passport" verliehen wurde: Ein Pass, der unbegrenzten freien Eintritt zuteamLab Borderless ohne Ablaufdatum ermöglicht (nicht zu kaufen).

Die Besucherin kommentierte:

"Ich habe durch SNS von diesem Museum gehört und wollte diese schöne Welt erleben, die ich noch nie gesehen hatte. Also bin ich mit meinem Verlobten und meinen Eltern hierher gereist. Ich habe gehört, dass die ausgestellten Kunstwerke sich mit den Jahreszeiten ändern, also möchte ich den Borderless Passport nutzen, um öfters wiederzukommen!"

[Ruf im Ausland]

Laut einer Ausgangsbefragung (*1) reichen die Museumsbesucher von jungen Menschen über Senioren bis hin zu Familien, und jeder dritte Besucher kommt aus dem Ausland. Außerdem antwortete die Hälfte der ausländischen Besucher, dass sie "nach Tokio gekommen sind, um dieses Museum zu besuchen."

Das teamLab Borderless Museum hat am 13. November 2018 von der "Themed Entertainment Association" (*2) "THE AWARDS FOR OUTSTANDING ACHIEVEMENT" (Auszeichnungen für herausragenden Erfolg). In Japan ist das Museum mit dieser Anerkennung gleichauf mit Tokyo Disneysea und den Universal Studios Japan, die die gleiche Auszeichnung erhalten haben.

(*1) Daten vom 25. Oktober 2018 bis 2. November 2018 1.237 Teilnehmer

(*2) Themed Entertainment Association: eine nicht-kommerzielle Organisation mit Sitz in Los Angeles, CA, USA. Veröffentlicht Ranglisten und dergleichen für Kunst-, Naturkundemuseen und Unterhaltungseinrichtungen.

[Konzept von teamLab Borderless]

Wandern, erkunden, entdecken in einer grenzenlosen Welt.

teamLab Borderless ist eine Gruppe von Kunstwerken, die eine Welt ohne Grenzen bilden. Die Kunstwerke verlassen Räume, kommunizieren mit anderen Werken, beeinflussen und vermischen sich manchmal miteinander ohne Begrenzungen.

Umgeben Sie Ihren Körper mit grenzenloser Kunst in dieser riesigen, komplexen, dreidimensionalen 10.000 Quadratmeter großen Welt. Wandern, zielgerichtet erkunden, entdecken und mit anderen eine neue Welt erschaffen.

[Pressemappe]

https://goo.gl/MpzVss

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181221005608/de/

Contacts:

[Medienanfragen]

teamLab

Kaori Oshima

lab-pr@team-lab.com

Filmanfragen: https://goo.gl/forms/ZghO2ukUoFmmyVNl1

teamLab Medienarbeit: https://www.teamlab.art/contact/