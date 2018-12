Tesla will weiter zaubern

Trotz des ganzen Durcheinanders rund um Tweets zu einem angeblichen Tesla-Delisting und der Schwierigkeiten in der Produktion des "Model 3" konnte die Aktie des kalifornischen Elektrowagenbauers im laufenden Jahr ein Kursplus von rund 12 Prozent hinzaubern.

Die meisten großen Automobilkonzerne sind dagegen mit deutlichen Kursverlusten aufgefallen. Ob Tesla auch in Zukunft die Oberhand in Sachen Kursperformance behalten wird, bleibt abzuwarten. Schließlich liegen die Produktionszahlen immer noch deutlich unter denjenigen von Daimler (WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000), Volkswagen (WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039), GM & Co. Zumindest scheint Tesla (WKN: A1CX3T / ISIN: US88160R1014) auf dem richtigen Weg zu sein.

Den vollständigen Artikel lesen ...