Die unbestreitbare Wachstumsgeschichte, die die Aktien des Grafikchipherstellers NVIDIA (WKN:918422) in den letzten Jahren zu unglaublichen Zuwächsen geführt hat, zeigt erste Risse. Die Aktie hat in weniger als drei Monaten fast 50 % ihres Wertes verloren, was das Ergebnis eines Ausverkaufs und eines Ausblicks ist, der einen überraschenden Umsatzrückgang im vierten Quartal vorsieht. NVIDIA handelt nun etwa mit dem Zwanzigfachen des Gewinns der letzten 12 Monate, dem niedrigsten KGV seit Jahren. Wenn man davon ausgeht, dass NVIDIA schnell den überhöhten Lagerbestand überwindet, der den Umsatzrückgang verursacht, und zu einem soliden Wachstum zurückkehrt, könnte man behaupten, dass die Aktie günstig ist ....

Den vollständigen Artikel lesen ...