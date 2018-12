Es kracht hinter den Kulissen. Obwohl sich der Goldpreis in den vergangenen Wochen leicht erholen konnte, ist auf dem Markt für Goldproduzenten und Explorationsunternehmen nichts von Ruhe zu spüren. Im Gegenteil. Bei vielen kleinen Explorern sind in den vergangenen Wochen die Finanzierungen gescheitert. Die Zahl der Zombieunternehmen nimmt zu. Dazu wurden einige Goldminenfonds liquidiert - Aktien strömten auf den Markt, fanden kaum Käufer und sorgten für fallende Kurse. Die Fondsgesellschaft Vanguard strukturiert einen ihrer großen Fonds um - weniger Gold- und Silberminen, mehr Versorger und Telekommunikation. Das sorgt für noch mehr Druck bei den Goldminen-Aktien, die in dem Fonds vertreten sind. Mutigen, smarten Anlegern eröffnet sich hier eine antizyklische Chance. Schließlich geraten auch Unternehmen unter Druck, bei denen es operativ gut läuft. Eines davon: Endeavour Mining.

