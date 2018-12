Im Jahr 2018 gab es bisher 188 Börsengänge, etwa ein Fünftel davon im Technologiebereich. Einige der mit Spannung erwarteten blieben aus, wie Airbnb, Buzzfeed und Lyft, während andere Unternehmen wie Spotify anstelle eines tatsächlichen Börsengangs den direkten Weg an die Börse einschlugen. Nachfolgend sind die sieben stärksten Gewinner unter den Technologiewerten aufgeführt, die 2018 an die Börse gingen. Basis sind die Renditen aus dem Erstemissionspreis der Aktien, die oft hauptsächlich den Instituten zugeteilt werden. 7. Anaplan (+ 57,4 %) Das Cloud-Software-Unternehmen Anaplan (WKN:A2N7B1) ging im Oktober an die Börse, während der Technologiesektor im Tiefflug war, stieg aber nach dem ersten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...