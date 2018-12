Viele Anleger werden 2018 als schwieriges Börsenjahr in Erinnerung behalten. Das Emissionsvolumen war dennoch so hoch wie seit 2007 nicht mehr. Besonders hervorzuheben ist der Börsengang von Siemens Healthineers - und das auf allen Ebenen. Zum einen war die Siemens-Abspaltung mit einem Volumen von 4,2 Milliarden Euro das größte IPO des Jahres und das fünftgrößte in Deutschland überhaupt, zum anderen notiert die Aktie gut 30 Prozent über dem Ausgabepreis. Umso beeindruckender, wenn man bedenkt, dass insgesamt nur zwei Neuemissionen höher notieren als zum Börsenstart.

Den vollständigen Artikel lesen ...