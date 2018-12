Berlin (ots) - Gerd W. Wagner, Mitglied der Sozialkammer der Evangelischen Kirche und langjähriger Ökonom am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, plädiert für höhere Beiträge zur Pflegeversicherung, um Menschen, die ihre Angehörigen selbst pflegen, höhere Rentenanwartschaften zu ermöglichen. "Die Kindererziehung kann ein Vorbild sein, wo für jedes Kind die Erziehungsperson Rentenanwartschaften erhält, die so hoch sind wie sie sich in drei Jahren aus einem Durchschnittslohn ergeben würden", schreibt Wagner in einem Beitrag für den Tagesspiegel (Sonntagausgabe).



